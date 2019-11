Diretta Lecce-Cagliari ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

LECCE - L'arbitro Mariani ieri ha atteso 36 minuti prima di annunciare il rinvio di Lecce-Cagliari. Troppa la pioggia caduta nelle ultime ore su Lecce, che ha reso il campo impraticabile per disputare regolarmente una partita di calcio. Si torna pertanto in campo oggi alle ore 15, anche se le previsioni non sono buone. I sardi sono reduci da un avvio di campionato davvero super. Nainggolan e compagni infatti, dopo una partenza con il freno a mano tirato (due sconfitte nelle prima due giornate), hanno collezionato ben dieci risultati utili consecutivi e vincendo stasera aggancerebbero in classifica la Lazio (i biancocelesti hanno vinto ieri 2-1 contro il Sassuolo) al terzo posto. Diversa la situazione dei ragazzi di Liverani che, con 10 punti, al momento sarebbero salvi, ma hanno bisogno di vincere per allontanarsi da Genoa e Spal, stasera in campo una di fronte all'altra.

Lecce-Cagliari, campo impraticabile: Mariani rinvia la partita

Come vederla in tv

Lecce-Cagliari è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari

Liverani dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2. Assenti Babacar e Falco, in avanti dovrebbero trovare spazio Lapadula e La Mantia, mentre Shakov dovrebbe agire sulla trequarti. Si schiera a specchio Maran. Nandez dovrebbe vincere il ballottaggio con Castro per una maglia da titolare a centrocampo, con Cigarini e Rog che dovrebbero agire ai suoi fianchi. Nainggolan, invece, dovrebbe muoversi alle spalle del tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Lapadula, La Mantia. ALL.: Liverani. A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, Farias, Dubickas, Vigorito, Gallo, Meccariello, Dell’Orco, Imbula, Lo Faso.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Deiola, Castro, Cerri.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.