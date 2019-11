Diretta Fiorentina-Lecce ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

FIRENZE - La Fiorentina di Montella è alla ricerca dei tre punti dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. In questo 14esimo turno di Serie A, dunque, i Viola non possono sbagliare perchè Montella ha piena fiducia da parte della società, ma un altro risultato negativo, per giunta in casa, potrebbe minare le certezze del club gigliato. Dall'altra parte arriva un Lecce che non si arrende mai, come dimostra la rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Cagliari dello scorso turno, e che fuori casa è un osso duro, anche se reduce da due sconfitte e due pareggi. Liverani proverà il colpaccio in Toscana perché il Lecce è ancora nella parte bassa della classifica, ma i Viola in casa avranno la concentrazione al massimo perché l'unico obiettivo in questo match è la vittoria.

Fiorentina-Lecce, dove vederla in tv

La sfida di Firenze sarà visibile in televisione e in streaming su Dazn1 (anche sul canale Sky 209). Disponibile anche la diretta testuale sul nostro sito.

Probabili formazioni Fiorentina-Lecce

Montella cambia qualcosa vista l'indisponibilità di Pezzella e Chiesa. In mezzo dovrebbe esserci spazio per Ceccherini, mentre davanti dovrebbe toccare a Vlahovic con Boateng ancora in panchina. Senza Mancosu infortunato e Lapadula squalificato, Liverani dovrebbe scegliere Babacar davanti, ex della partita, e Shakov sulla trequarti.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Ribery, Vlahovic. ALL.: Montella.

A DISP.: Terracciano, Venuti, Ranieri, Terzic, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Eysseric, Boateng, Ghezzal, Sottil, Pedro.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov; Babacar, Farias. ALL.: Liverani.

A DISP.: Riccardi, Vera, Benzar, La Mantia, Dubickas, Vigorito, Gallo, Lo Faso, Dell’Orco, Imbula, Bleve.

ARBITRO: Piccinini.

