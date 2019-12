Diretta Juve-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - La Juve affronta oggi alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino il Sassuolo, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri guida la classifica con 35 punti ed è ancora imbattuta tra campionato e Champions League, competizione dove si è già qualificata da prima del girone con un turno d'anticipo. Per il match contro il Sassuolo di De Zerbi non sono stati convocati Khedira e Rabiot, mentre ci sarà Cristiano Ronaldo, per il quale Sarri ha speso parole al miele nella conferenza stampa della vigilia: "È una risorsa immensa. Merita il Pallone d'Oro". Oggi di fronte ci sarà un Sassuolo reduce dal ko interno contro la Lazio (2-1) e che fin qui ha conquistato 13 punti (dovrà recuperare la sfida della 7ª giornata contro il Brescia). Nei dodici precedenti tra le due squadre, bilancio nettamente a favore di bianconeri, che hanno vinto ben 10 volte, pareggiandone una e perdendo solo nel campionato 2015-16 (1-0). Da quel momento sette vittorie consecutive, con una media di tre gol a partita.

Dove vederla in tv

Juve-Sassuolo è in programma oggi alle ore 12.30 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Dazn 1.

Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo

Come preannunciato, per il match di oggi contro il Sassuolo non sono stati convocati Khedira e Rabiot. Ecco dunque che Sarri dovrebbe schierare Emre Can dal primo minuto. In porta dovrebbe giocare Buffon al posto di Szczesny, mentre Rugani dovrebbe prendere il posto di De Ligt in difesa. Per il resto confermato Bernardeschi alle spalle del tandem offensivo composto da Higuain, reduce da una doppietta contro l'Atalanta, e Cristiano Ronaldo. De Zerbi deve fare i conti con l'emergenza infortuni in attacco, dove sono indisponibili Berardi e Defrel. Il tecnico del Sassuolo dovrebbe dunque optare per il tridente formato da Djuricic, Traoré e Boga alle spalle dell'unico terminale offensivo Caputo, a segno contro la Lazio e già a quota sei reti in campionato.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Demiral, Danilo, De Sciglio, Bentancur, Ramsey, Dybala.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli; Djuricic, Traoré, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi. A DISP.: Turati, Russo, Peluso, Muldur, Tripaldelli, Obiang, Mazzitelli, Ghion, Bourabia, Locatelli, Raspadori.

ARBITRO: La Penna di Roma.

