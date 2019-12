Diretta Lazio-Udinese ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, affronta oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma l'Udinese. I biancocelesti, dopo il ko contro l'Inter del 25 settembre, hanno collezionato sei vittorie e due pareggi, volando al terzo posto in classifica con 27 punti. Giovedì, inoltre, un gol di Correa ha steso il Cluj in Europa League, lasciando ancora aperta qualche speranza di qualificazione. Oggi di fronte ci sarà l'Udinese di Gotti, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria e a quota 14 punti in classifica. I precedenti sorridono alla formazione capitolina: la Lazio, infatti, ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro l'Udinese, segnando 13 gol nel parziale, 2.2 di media a incontro.

Lazio-Udinese: dove vederla in tv

Lazio-Udinese è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Dazn 1.

Le probabili formazioni di Lazio-Udinese

Simone Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-2. In attacco, dopo il riposo in Europa League, dovrebbe tornare Ciro Immobile, sempre più capocannoniere della Serie A con 15 reti. Al suo fianco Correa, autore del gol che giovedì contro il Cluj ha regalato il successo ai biancocelesti. Dovrebbe schierarsi a specchio Gotti, che in attacco ritrova Okaka dopo il turno di squalifica scontato contro i blucerchiati domenica. Il suo partner d'attacco dovrebbe essere Nestorovski, in gol nell'ultimo turno e alla sua quarta presenza consecutiva dal primo minuto.

LAZIO(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Cataldi, Parolo, Jony, Adekanye, A.Anderson, Caicedo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Walace, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Opoku, De Maio, Ter Avest, Barak, Mandragora, Kubala, Pussetto, Lasagna, Teodorczyck.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

