Diretta Parma-Milan ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Stati d'animo opposti tra Parma e Milan che si affrontano oggi pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio Tardini. La squadra di casa si presenta davanti al suo pubblico forte dei 18 punti in classifica dopo i primi tredici turni di campionato nonostante i numerosi infortuni nel reparto avanzato. Dall'altra parte c'è la formazione di Stefano Pioli la cui cura sulla panchina rossonera stenta a decollare vista la media punti attuale di 0,80 a partita. Nella passata stagione il Milan si è imposto al Meazza per 2-1 nel girone d'andata mentre la sfida di ritorno, giocata ad aprile al Tardini, è terminata con il risultato di 1-1 con i ducali che conquistarono il pareggio a pochi minuti dalla fine grazie a un gol di Bruno Alves.





Diretta tv e streaming di Parma-Milan

Parma-Milan è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in diretta sul canale 253 di Sky. La diretta streaming di Parma-Milan sarà disponibile sulla piattaforma Skygo e NowTv.

Parma-Milan, probabili formazioni

Il tecnico della formazione di casa Roberto D’Aversa recupera Gervinho nel reparto avanzato e potrebbe puntare sull'attaccante ivoriano fin dal primo minuto. Panchina per Cornelius. Ancora out, invece, Karamoh e Inglese. Nel Milan l'unico indisponibile è Paquetà, out per un problema muscolare. Pioli si affida in avanti ancora una volta a Piatek, supportato sulle fasce da Suso e Bonaventura.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho. ALL. Roberto D'Aversa.

A DISP.: Colombi, Alastra, Dermaku, Pezzella, Laurini, Grassi, Scozzarella, Camara, Sprocati, Cornelius.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Bonaventura, Piatek. ALL.:Stefano Pioli

A DISP.: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Rodriguez, Krunic, Biglia, Castillejo, Borini, Rebic, Leao.

ARBITRO: Valeri di Roma