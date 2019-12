Diretta Hellas Verona-Roma ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv

VERONA - La Roma di Paulo Fonseca, tornata alla vittoria domenica contro il Brescia (3-0) dopo il ko prima della sosta contro il Parma, affronta oggi nel posticipo domenicale della 14ª giornata di Serie A l'Hellas Verona. Gli scaligeri sono reduci dalla vittoria interna contro la Fiorentina firmata Di Carmine e fin qui hanno già collezionato ben 18 punti, occupando addirittura la nona posizione in classifica. I giallorossi sono invece quarti a pari punti con il Cagliari (25 punti), a sole due lunghezze di distanza dalla Lazio, impegnata oggi nella cara casalinga contro l'Udinese. Lontano dall'Olimpico la squadra di Fonseca ha perso solo una volta fin qui, contro il Parma. I giallorossi, poi, sono reduci dal successo in Turchia in Europa League contro il Basaksehir (3-0).

Hellas Verona-Roma: come vederla in tv

Hellas Verona-Roma è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Fonseca dovrà fare a meno di Zaniolo squalificato, pertanto dovrebbe tornare dal primo minuto il turco Ünder, con Pellegrini al centro e Kluivert e sinistra a completare il tridente alle spalle dell'unica punta Dzeko. Ancora panchina per Fazio, con Smalling e Mancini, autori di due dei tre gol che hanno steso il Brescia, al centro della difesa. A destra Santon è in vantaggio su Spinazzola per una maglia da titolare, mentre sulla fascia opposta confermato Kolarov. Juric dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, dove Zaccagni e Verre saranno chiamati ad assistere l'unico terminale offensivo Di Carmine. A centrocampo dovrebbe tornare Miguel Veloso, assente per infortunio dal match del 3 novembre contro il Brescia.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Berardi, Vitale, Empereur, Adjapong, Dawidowicz, Danzi, Pessina, Henderson, Stepinski, Tutino, Pazzini, Salcedo.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Cardinali, Florenzi, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Perotti, Mkhitaryan, Antonucci, Kalinic.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.