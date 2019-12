Diretta Inter-Roma ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

MILANO - Sale l'attesa per il match di stasera tra Inter e Roma. Le due squadre scenderanno in campo alle 20.45 al Meazza per l'anticipo della 15ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno riconquistato la testa della classifica e contro i giallorossi cercano il successo numero 13 in campionato. La squadra di Fonseca, invece, reduce dal successo esterno contro l'Hellas Verona per 3-1, vincendo scavalcherebbe momentaneamente Cagliari e Lazio in classifica. L'ultima vittoria dei nerazzurri in casa contro la Roma risale al 2015 e porta la firma di Gary Medel. Gli uomini di Conte stasera si ritroveranno di fronte una squadra in grado di vincere cinque delle ultime sei partite di campionato (sconfitta contro il Parma prima della sosta per le nazionali), lo stesso numero dei nerazzurri: meglio ha fatto solo la Lazio con sei successi di fila. Quella tra Inter e Roma, inoltre, potrebbe essere la prima sfida tra due squadre a raggiungere quota 500 gol in Serie A (al momento sono a 499).

Inter-Roma: dove vederla in tv

Inter-Roma è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Inter-Roma: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Mkhitaryan, Lo.Pellegrini, Perotti; Zaniolo. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

Inter-Roma: i precedenti