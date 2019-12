Lazio, Inzaghi:"Contro la Juve serve gara importante. Scudetto? Voglio equilibrio"

ROMA - Ecco la Juve, la Lazio si prepara alla sfida all’Olimpico contro la formazione bianconera. Il tecnico Simone Inzaghi in conferenza stampa ha parlato del big match di domani sera: "Per battere la Juventus serve una gara importante, bisogna essere concentrati, attenti, sono una grande squadra con campioni che possono risolve le sfide in qualsiasi momento. Affrontiamo una squadra che ha vinto gli ultimi otto scudetti, sono imbattuti in Europa, sappiamo cosa ci aspetta. In più saranno arrabbiati per un mezzo passo falso. Hanno trovato l’Inter che sta tenendo il passo ed è davanti. Ma ripeto, sono imbattuti".

Lazio, Inzaghi in conferenza stampa

Simone Inzaghi in conferenza ha proseguito ancora: "Fa piacere trovare uno stadio pieno di entusiasmo. Vogliamo fare una grande gara portandoci dietro tutta la nostra gente. Sarà difficile: negli ultimi due anni abbiamo perso due partite che forse non meritavamo perdere. La gara è importante, sicuramente giochiamo con la formazione più forte e più in forma in Italia. Saranno decisivi gli episodi. Vincere? Serve equilibrio. Ricordate quando si parlava di questa squadra 30 giorni fa? Serve equilibrio perché spesso si va dalle stelle alle stalle. Ma ho entusiasmo, una Lazio così in forma e in alto mi rende contento”. Sul possibile futuro alla Juventus che tanto ha fatto parlare in estate: “Certe voci vanno piacere, ma dopo la Coppa Italia vinta dovevo riflettere, pensare. Non ho parlato con nessuno, volevo rimanere qui. C’è sempre stata la Lazio. Sfida scudetto? Sono orgoglioso, ma nel calcio è un attimo cambiare opinioni. Lo sappiamo, lo abbiamo visto sulla nostra pelle. Siamo contenti di essere così in alto”. Sui punti deboli dei bianconeri: “Servirà una partita attenta, hanno i campioni per risolverla da un momento all’altro. Bisogna gestire la palla, controllare il match. Pjanic? Grandissimo campione, sarà osservato speciale. Negli ultimi 3 anni è migliorato moltissimo, è un top player insieme a Ronaldo e Chiellini. Faremo il massimo per arginarlo. Di partite della Juve ne ho viste diverse con il mio staff, ora si vede il lavoro di Sarri. Ma con Allegri hanno sempre fatto benissimo. Ora fanno molti passaggi in più, sono corti, la mano di Maurizio si intravede”. Sulle scelte di formazione biancoceleste: “Manca ancora un allenamento e il risveglio muscolare di domani. Vedremo, la squadra sta andando bene, terrò le mie certezze, in testa ho qualche dubbio ancora. Spesso mischio le carte. Caicedo? Sta molto bene, ha fatto il gol con il Sassuolo, non è riuscito a giocare con il Cluj. Domenica era a disposizione, ho preferito preservarlo. Per domani è un’opzione, il ragazzo ha lavorato bene”.

La sfida a Sarri

Inzaghi contro Sarri, il tecnico biancoceleste non ha mai vinto con il toscano nei 4 precedenti: "Fanno piacere le parole di Maurizio sulla sfida scudetto. Il mio trend negativo? Abbiamo sfatato il tabù San Siro, sono tanti anni che non vinciamo in casa contro la Juventus. Speriamo di fare bene. Non ci saranno Patric, Lukaku e Marusic: sono importanti per me. Assente anche Berisha".