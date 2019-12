Serie A, arbitri 16ª giornata: Giua per Roma-Spal, a Maresca Cagliari Lazio

ROMA - Dopo le notti europee di Champions ed Europa League, la Serie A è pronta a tornare in campo questo weekend. Una 16ª giornata che prevede tanti match interessanti, tra cui spicca il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. La sfida del Ferraris, in programma sabato alle 20.45, è stata affidata a Daniele Doveri. Il giovane Antonio Giua sarà invece il fischietto del match in programma allo stadio Olimpico domenica alle 18 tra Roma e Spal. Mariani dirigerà invece Fiorentina-Inter, mentre per il posticipo di lunedì alle 20.45 tra Cagliari e Lazio è stato scelto Maresca.

Classifica Serie A

Serie A, le designazioni arbitrali della 16ª giornata

Brescia - Lecce (14/12, ore 15) arbitro: Irrati di Pistoia (Tolfo-Galetto)

Napoli - Parma (14/12, ore 18) arbitro: Di Bello di Brindisi (Bottegoni-Imperiale)

Genoa - Sampdoria (14/12, ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma (Passeri-Carbone)

Verona - Torino (15/12, ore 12.30) arbitro: La Penna di Roma (Lo Cicero-Raspollini)

Bologna - Atalanta (15/12, ore 15) arbitro: Massa di Imperia (Liberti-Vecchi)

Juventus - Udinese (15/12, ore 15) arbitro: Pasqua di Tivoli (Rocca-Baccini)

Milan - Sassuolo (15/12, ore 15) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Villa-Caliari)

Roma - Spal (15/12, ore 18) arbitro: Giua di Torre Annunziata (Preti-De Meo)

Fiorentina - Inter (15/12, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Schenone-Vivenzi)

Cagliari - Lazio (16/12, ore 20.45) arbitro: Maresca di Napoli (Longo-Di Vuolo)