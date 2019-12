Serie A: tutte le probabili formazioni della 16ª giornata

ROMA - Dopo le sfide di ieri, con il Brescia che ha battuto il Lecce (3-0), l'esordio amaro di Gattuso sulla panchina del Napoli (sconfitta per 2-1 contro il Parma) e la Sampdoria che si è aggiudicata il derby della Lanterna grazie alla rete di Gabbiadini, il programma della 16ª giornata prosegue con le sfide di oggi. Il lunch match è quello del Bentegodi tra Hellas Verona e Torino. Alle 15 in campo: Bologna-Atalanta, Juve-Udinese e Milan Sassuolo. I bianconeri, reduci dal ko contro la Lazio (prima sconfitta stagionale per la squadra di Maurizio Sarri), affrontano all'Allianz Stadium i friulani, mentre i rossoneri di Pioli, dopo le due vittorie consecutive, devono cercare di trovare la continuità per avvicinarsi alla zona Europa e per farlo devono battere i neroverdi di De Zerbi. Alle 18 all’Olimpico la Roma ospita la Spal, mentre in serata al Franchi la Fiorentina dovrà vedersela contro l'Inter. I viola vengono da quattro sconfitte consecutive, mentre i nerazzurri hanno sempre vinto in trasferta in campionato in questo primo scorcio di stagione. Chiuderà il programma della 16ª giornata la sfida di domani alle 20.45 tra Cagliari e Lazio.

Ecco tutte le probabili formazioni della 16ª giornata:

PROBABILI FORMAZIONI HELLAS VERONA-TORINO (OGGI ORE 12.30)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Di Carmine. ALL.: Juric. A DISP.: Radunovic, A.Berardi, Bocchetti, Wesley, Empereur, Danzi, Adjapong, Henderson, Verre, Tutino, Stepinski, Pazzini. INDISPONIBILI: Badu, Bessa, Salcedo, Tupta. SQUALIFICATI: Dawidowicz.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Baselli, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Mazzarri. A DISP.: Rosati, Ujkani, Djidji, Laxalt, De Silvestri, Meité, Millico, Lukic, Zaza. INDISPONIBILI: Iago Falque, Lyanco, Parigini, Bonifazi, Edera. SQUALIFICATI: -.