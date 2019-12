Diretta Juve-Udinese ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

TORINO - La Juve, dopo la sconfitta contro la Lazio che ha permesso all'Inter di salire a +2 in classifica, sfida oggi alle 15 all'Allianz Stadium l'Udinese. I friulani sono reduci dall'1-1 interno contro il Napoli e l'ultima vittoria risale all'esordio in panchina di Gotti (3-1 al Ferraris contro il Genoa). La squadra di Sarri in settimana ha battuto il Bayer Leverkusen, chiudendo il proprio girone di Champions League con ben 16 punti. Una vittoria permetterebbe a Cristiano Ronaldo e compagni di balzare per qualche ora di nuovo in testa alla classifica, in attesa del posticipo tra Fiorentina e Inter.

SEGUI JUVE-UDINESE IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Prima Ronaldo e poi Higuain, la Juve vince 2-0 a Leverkusen

Juve-Udinese: come vederla in tv

Juve-Udinese è in programma oggi alle ore 15 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Sarri dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-1-2. Non si dovrebbe dunque rivedere, almeno dal primo minuto, il tridente composto da Ronaldo, Dybala e Higuain, con quest'ultimo che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo dovrebbe recuperare Bentancur, che dovrebbe svolgere il ruolo di regista al posto dello squalificato Pjanic. Sulla trequarti ancora confermato Bernardeschi. Gotti dovrebbe invece optare per il 3-5-2. Ter Avest e Stryger Larsen dovrebbero essere i quinti di centrocampo, mentre in avanti spazio a Lasagna e Okaka.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, D.Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Emre Can, Muratore, Douglas Costa, Pjaca, Higuain.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Sierralta, Becao, Opoku, Walace, Barak, Pussetto, Nestorovski, Teodorczyk.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.