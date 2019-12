Diretta Roma-Spal ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - La Roma di Paulo Fonseca, dopo aver conquistato il pass per il sedicesimi di finale di Europa League grazie al 2-2 contro il Wolfsberger, si rituffa nel campionato e alle 18 allo stadio Olimpico ospita la Spal. I giallorossi, attualmente al quinto posto insieme al Cagliari, dovranno cercare di rosicchiare qualche punto alle dirette concorrenti per l'Europa, visto lo scontro diretto in programma domani alle 20.45 tra i sardi e la Lazio. Di fronta oggi ci sarà la squadra di Semplici, fanalino di coda del nostro campionato. Gli spallini non vincono da oltre due mesi (l'ultimo successo risale al 5 ottobre, 1-0 sul Parma) e lontano dal Paolo Mazza hanno conquistato solo un punto, quello alla Dacia Arena contro l'Udinese.

Come vederla in tv

Roma-Spal è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inotre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Roma-Spal: le probabili formazioni

Continua a essere lunghissima la lista degli indisponibili in casa Roma. L'ultimo a fermarsi è stato Kluivert. L'assenza dell'olandese dovrebbe costringere Fonseca a schierare dal primo minuto Mkhitaryan sulla trequarti di sinistra, con Pellegrini al centro e Zaniolo a destra. Unico terminale offensivo Edin Dzeko, che dovrebbe rientrare dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro l'Inter. Semplici deve fare a meno dello squalificato Kurtic. Il tecnico spallino dovrebbe optare per un 4-3-1-2, con Valoti alle spalle del duo offensivo composto dalla coppia Petagna-Paloschi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lor.Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Florenzi, Perotti, Antonucci, Under, Kalinic.

SPAL (4-3-1-2): E.Berisha; Cionek, Tomovic, Vicari, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Petagna, Paloschi. ALL.: Semplici. A DISP.: Thiam, Letica, Felipe, Salamon, Cannistrà, Tunjov, Mastrilli, Moncini, Floccari, Jankovic.