Zeman: "Roma e Lazio da scudetto? Lo vincerà la Juve"

ROMA - Zdenek Zeman, presente questa sera al Circolo Antico Tiro a Volo per il 5° Premio Colalucci, si è espresso così sulla situazione nel campionato di Serie A ormai prossimo al termine del girone d'andata: "Lazio e Roma sognano lo scudetto? Sono tanti ancora i punti dalla capolista. Juve e Inter davanti hanno vantaggio, entrambe le romane mirano a entrare in Champions League. Io credo che alla fine saranno i bianconeri a vincere lo scudetto perchè hanno la rosa più completa".

Il tecnico boemo era ospite alle la quinta edizione del premio "Giuseppe Colalucci" dedicato al popolare giornalista romano scomparso nel 1984. Giunto alla quinta edizione, i riconoscimenti sono andati a Fabrizio Maffei, ex direttore di Rai Sport nonché inviato a New York con l'incarico di presidente e amministratore delegato di Rai Corporation, e ad Enrico Bendoni, ex direttore generale della Lazio. All'evento ideato da Guido D'Ubaldo, segretario nazionale dell'Ordine e firma storica del Corriere dello Sport-Stadio, sono intervenuti dirigenti, ex calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti che hanno dato vita nel corso della serata a un talk show sulla figura dell'avvocato Colalucci, giornalista ricordato anche per essere stato il fondatore della storica testata "Il Tifone".