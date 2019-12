Lazio, Inzaghi: "Importante giocare a Riyad. Serie A di alto livello"

RIYAD - Simone Inzaghi è pronto, conosce la Juventus, l’ha già battuta. In palio c’è il primo titolo della stagione tra la sua Lazio e i bianconeri. L’allenatore biancoceleste, ai microfoni di Al Arabiya, ha parlato della sfida: “Siamo contenti di essere qui in Arabia Saudita e di giocare a Riyad una coppa così bella. È importante per il nostro calcio perché la Serie A è un grandissimo campionato in cui giocano calciatori fortissimi allenati da ottimi tecnici. Da Gedda con la Juve e il Milan a Riyad: è fondamentale far conoscere in Arabia Saudita quanto sia importante questo sport in Italia”. Inzaghi oggi parlerà in conferenza stampa per presentare la finale. I suoi giocatori sono pronti: dopo la bella vittoria in campionato di due settimane fa contro gli uomini di Sarri, i biancocelesti sono a caccia del bis ancora più ghiotto.

