Lazio, prima la sicurezza: la Supercoppa fermata al metal detector

RIYAD - La Lazio e la Supercoppa portata a casa, ma attenzione al controllo della sicurezza. Danilo Cataldi, prima di imbarcarsi sul volo per Roma, ha scortato il trofeo anche davanti al personale dell’aeroporto arabo. Gli steward, impassibili, hanno scansionato l’oggetto senza batter ciglio. La sicurezza prima di tutto, certo, ma l’episodio, immortalato in un video, ha fatto sorridere tutti. Controllo andato a buon fine, la Supercoppa si può imbarcare e portare in trionfo nella Capitale.