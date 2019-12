Capello: "Ibra al Milan sarà da stimolo per gli altri"

ROMA - Fabio Capello ha parlato del neo acquisto del Milan Zlatan Ibrahimovic in un'intervista concessa a Dribbling su Rai2: "Credo che per i rossoneri Ibrahimovic sia un buon acquisto. E' un giocatore che ha personalità, che non vuole scendere in campo per partecipare ma per vincere, quindi sarà da stimolo per gli altri". Sulla condizione fisica dello svedese: "Sicuramente, non giocando da mesi, uno grande come lui faticherà ad entrare in forma in breve tempo però ha una qualità superiore rispetto a tutti gli altri. Può giocare con Piatek e Leao? Si deve vedere se gli altri possono giocare con lui. Di certo Ibrahimovic fa giocare bene coloro che gli gli stanno vicini, è la sua capacità. Alcuni giocatori hanno fatto tanti gol quando c'era lui e poi quando è andato via non li hanno più fatti, parlo soprattutto di centrocampisti che vengono da dietro".

I ricordi alla Juventus

Il tecnico ha ricordato anche quando nel suo periodo sulla panchina bianconera ha lavorato con lo svedese, trasformandolo in un campione per ammissione dello stesso giocatore: "Io ho tirato fuori le sue qualità e il suo talento che prima faceva fatica a fare emergere". Capello ha anche parlato della sfida tra Juventus e Inter, che a suo parere "sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel dna questa caratteristica e questa voglia". "Devo dire - ha aggiunto - che anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre 'pericolose' per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più".