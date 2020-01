Serie A, arbitri 18ª giornata: Di Bello per Roma-Torino, a Doveri Napoli-Inter

ROMA - La Serie A, dopo la pausa per le feste di Natale, è pronta a tornare in campo per la 18ª giornata. Un programma ricco di sfide interessanti che vedrà la Lazio far visita al Brescia nel lunch match di domenica, mentre la Juve ospiterà un Cagliari in piena zona Europa. Il big match di giornata, però, è quello del San Paolo, dove il Napoli, lunedì alle 20.45 affronterà l'Inter di Antonio Conte. Domenica sera allo stadio Olimpico andrà invece scena la sfida tra Roma e Torino.

Serie A, 18ª giornata: le designazioni arbitrali

BRESCIA – LAZIO Domenica 05/01 alle 12.30

MANGANIELLO

DE MEO – SANTORO

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI IORIO

SPAL – HELLAS VERONA Domenica 05/01 alle 15.00

GUIDA

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



GENOA – SASSUOLO Domenica 05/01 alle 18.00

IRRATI

MANGANELLI – MACADDINO

IV: FOURNEAU

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

ROMA – TORINO Domenica 05/01 alle 20.45

DI BELLO

SCHENONE – VECCHI

IV: CHIFFI

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

BOLOGNA – FIORENTINA Lunedì 06/01 alle 12.30

VALERI

VALERIANI – LO CICERO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: GALETTO

ATALANTA – PARMA Lunedì 06/01 alle 15.00

PASQUA

VIVENZI – CALIARI

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: PERETTI



JUVENTUS – CAGLIARI Lunedì 06/01 h.15.00

GIACOMELLI

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI

MILAN – SAMPDORIA Lunedì 06/01 h.15.00

MASSA

ALASSIO – DI VUOLO

IV: AYROLDI

VAR: PAIRETTO

AVAR: BINDONI



LECCE – UDINESE Lunedì 06/01 h.18.00

GIUA

PRETI – IMPERIALE

IV: PRONTERA

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO





NAPOLI – INTER Lunedì 06/01 h.20.45

DOVERI

PASSERI – DEL GIOVANE

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: GIALLATINI