Lazio-Napoli, altro spettacolo: la Curva Nord prepara la coreografia

ROMA - La settimana è speciale in casa Lazio. Dalla vittoria contro il Brescia, passando per la festa dei 120 anni della società e finire con la sfida al Napoli. Senza dimenticare l’entusiasmo da terzo posto, da sogno scudetto. L’Olimpico si prepara: la Curva Nord sta lavorando da giorni per la coreografia, un altro dei suoi capolavori. Lo spettacolo coinvolgerà il settore caldo dei tifosi biancocelesti e i Distinti. L’ultimo quadro sugli spalti si era visto a dicembre, nel match tra Lazio e Juventus. “Noi oltre” recitava il messaggio sotto un’aquila immensa.

Lazio, Olimpico pronto

Il dato sui biglietti venduti è incoraggiante: la Nord è praticamente piena, venduti in totale 5mila biglietti. Ci sono disponibilità negli altri settori, la speranza è di avere uno stadio pieno e caldo per spingere i ragazzi di Inzaghi ad un traguardo storico: la decima vittoria consecutiva. Ci sarà molto probabilmente l’impennata nelle ultime ore. Gli abbonati intanto stanno crescendo: riaperta ieri la vendita, si potrà sottoscrivere la tessera sino alle 19 di venerdì 17 gennaio. Ad oggi sono stati staccati altri 300 nuovi abbonamenti.