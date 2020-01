Diretta Cagliari-Milan ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

CAGLIARI - Il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Milan aprirà il programma della 19esima giornata di Serie A. I padroni di casa devono provare a riabilitarsi dopo aver subito tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo una partenza super i sardi sembrano essere in leggero calo ma dovranno difendere la sesta piazza, valida per l'Europa League, dagli assalti di Parma e Napoli rispettivamente a -4 e -5. I rossoneri, invece, sono reduci da due pareggi e la pesante sconfitta per 5-0 rimediata a Bergamo. L'esordio di Ibrahimovic non ha portato al successo con la Sampdoria ma lo svedese oggi sarà per la prima volta titolare e proverà a regalare i tre punti al Milan.

Dove vederla in tv

Cagliari-Milan si gioca oggi, sabato 11 gennaio, alle 15.00 alla Sardegna Arena. La partita verrà trasmessa su Sky, canale 202, ed in streaming su SkyGo.

Probabili formazioni

Pioli dovrebbe cambiare modulo affidandosi al 4-4-2. A farne le spese potrebbe essere Suso mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere formata da Ibrahimovic e Leao. Maran dovrebbe proporre il solito 4-3-2-1 con Nainggolan e Joao Pedro a supporto di Simeone.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL. : Maran. A DISP. : Rafael, Cragno, Walukiewicz, Birsa, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Castro, Cerri, Ladinetti.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. ALL. : Pioli. A DISP. : Reina, A. Donnarumma, A. Conti, Gabbia, Bonaventura, Krunic, Paquetà, Brescianini, Suso, Rebic, Piatek.