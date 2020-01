Diretta Roma-Juventus ore 20.45: dove vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Juventus a caccia di un'altra vittoria per diventare Campione d'inverno, mentre la Roma di Fonseca vuole i tre punti in casa per riscattare il ko contro il Torino e difendere il quarto posto dall'Atalanta. Il big match che chiude la 19esima giornata di Serie A porta con sé tanti spunti interessanti a partire dai bianconeri di Sarri che possono approfittare del pareggio casalingo dell'Inter contro la squadra di Gasperini per chiudere il girone d'andata da soli al primo posto. Roma, invece, che vuole rimanere in scia della Lazio terza, ma anche tenere a distanza i nerazzurri di Bergamo. In sede di presentazione del match, Fonseca ha elogiato Sarri e ha parlato di un match che "non è una partita normale". La Roma dovrà fare una delle migliori prestazioni stagionali se vuole portar via punti alla Juventus e tenere a bada due attaccanti come Cristiano Ronaldo e Dybala.

Dove vederla in tv

Roma-Juventus si gioca oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e canale Sky 251 ed in streaming su SkyGo e NowTv.

Roma-Juventus, probabili formazioni

Dovrebbe essere rivoluzione in casa Roma con Fonseca che potrebbe giocare con la difesa a tre composta da Cetin, Mancini e Smalling. In questo modo, Dzeko sarebbe coadiuvato da Zaniolo e Pellegrini come trequartisti. Solita Juve, invece, per Sarri che potrebbe scegliere Ramsey dal 1' alle spalle del duo Dybala-Ronaldo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo Pellegrini; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Fuzato, Fazio, Spinazzola, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Perotti, Ünder, Kalinic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Rugani, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.