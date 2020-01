Serie A, tutte le probabili formazioni della 20ª giornata

ROMA - Dopo gli incontri di Coppa Italia riparte il campionato con la prima giornata del girone di ritorno. Ad aprire il 20° turno sarà la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria. I biancocelesti, reduci da 10 vittorie di fila in campionato, sono a sei punti dalla Juve capolista ma devono recuperare la sfida contro l’Hellas Verona. Domani alle 15 si troveranno di fronte una formazione rigenerata dalla “cura” Ranieri e che nelle ultime due uscite ha pareggiato al Meazza contro il Milan prima di strapazzare il Brescia al Ferraris. Alle 18 in campo Sassuolo-Torino, con i granata che dopo la sconfitta interna contro la Spal prima della sosta per le festività natalizie hanno battuto la Roma all’Olimpico e il Bologna in casa. Anticipo serale al San Paolo, dove un Napoli in crisi di risultati ospita una Fiorentina reduce dal successo in campionato contro la Spal e in Coppa Italia contro l’Atalanta agli ottavi. Il lunch match di giornata è quello del Meazza tra Milan e Udinese, mentre saranno tre le partite delle 15: Bologna-Hellas Verona, Brescia-Cagliari e Lecce-Inter. I nerazzurri, dopo aver perso la testa della classifica, dovranno cercare di ritrovare i tre punti per non perdere troppo terreno dalla Juve capolista. Alle 18 in campo Genoa-Roma, con i giallorossi che devono riscattarsi dopo due sconfitte di fila in campionato (Torino e Juve), mentre il posticipo serale sarà quello dell’Allianz Stadium tra Juve e Parma. Chiuderà la giornata il match di lunedì alle 20.45 tra Atalanta e Spal.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SAMPDORIA (DOMANI ORE 15)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, V. Berisha, A. Anderson, Adekanye. INDISPONIBILI: Correa, Cataldi, Marusic, J. Lukaku. SQUALIFICATI: Lulic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri. A DISP.: Seculin, Falcone, Regini, Augello, Barreto, Bertolacci, Ekdal, Leris, E. Rigoni, Bonazzoli, Caprari, Maroni. INDISPONIBILI: Depaoli, Ferrari, Ramirez. SQUALIFICATI: -.