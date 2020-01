Juventus-Parma 2-1, il tabellino

TORINO - Cristiano Ronaldo non perdona: l'asso portoghese, autore di una doppietta, consegna alla Juventus la vittoria per 2-1 contro il Parma, vittoria che vuol dire allungo dei bianconeri sull'Inter. Ai ducali non basta il pareggio provvisorio di Cornelius.

JUVENTUS-PARMA 2-1: NUMERI E STATISTICHE

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro (21' st Danilo); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey (14' st Higuain); Dybala (36' st Douglas Costa), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Pjaca, Can, Rugani, Bernardeschi, Coccolo. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella (21' st Sprocati), Hernani; Kurtic, Inglese (44' pt Cornelius), Kulusevski (43' st Siligardi). A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Brugman, Laurini, Barillà, Pezzella. Allenatore: D'Aversa

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

MARCATORI: 43' pt Ronaldo (J), 10' st Cornelius (P), 13' st Ronaldo (J)

NOTE: Ammoniti: Kurtic (P). Recupero: 3' e 3'