Derby Roma-Lazio, Olimpico verso il tutto esaurito: attesi 60mila spettatori

ROMA - Quasi tutto pronto per il derby tra Roma e Lazio. E sarà una stracittadina con una bella cornice di pubblico. All’Olimpico attesi circa 60mila spettatori. Venduti quasi tutti i 36mila biglietti a disposizione, che vanno sommati ai 22mila abbonamenti dei tifosi giallorossi. Per quanto riguarda i settori biancocelesti, in mattinata si contava ancora una piccola disponibilità per i Distinti Nord-Est (circa 400 tagliandi). Ci sarà tempo sino all’inizio del match di domani per accaparrarsi l’ultimo biglietto.

Piano sicurezza

Olimpico pieno e blindato. I cancelli apriranno alle 15.30, i laziali sono stati invitati ad andare allo stadio da Ponte Milvio, i romanisti dal Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica. Dalle 13 scatterà lo sgombero dei veicoli in zona stadio. E tre ore prima delle 18( fischio d’inizio del match) e due ore dopo ci sarà il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro. Da segnalare anche il blocco del traffico e la chiusura della Galleria Giovanni XXIII. Saranno circa 2mila gli agenti impegnati nei pressi dello stadio Olimpico.