Diretta Roma-Lazio ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Derby della Capitale e sfida tra terza e quarta forza della Serie A: questo e molto altro è la sfida tra Roma e Lazio in campo alle 18 in un Olimpico pieno in ogni ordine di posto. Sarà anche un confronto interessante tra Inzaghi che va a caccia della dodicesima vittoria di fila in campionato per continuare a sognare lo scudetto, e Fonseca che ci ha messo del tempo per portare la sua idea di calcio all'interno del mondo giallorosso, ma che è in piena lotta per un posto in Champions League. Si tratta di una sfida che vede anche due squadre che hanno vissuto un'eliminazione dalla Coppa Italia in settimana: i biancocelesti contro il Napoli e i giallorossi contro la Juventus. Vincere il derby per salire in classifica e raggiungere i propri obiettivi, oltre che per avere la supremazia cittadina dopo che quello di andata è terminato in parità.

Dove vederla in tv

Roma-Lazio si gioca oggi, domenica 26 gennaio, alle 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, ed in streaming su SkyGo.

Roma-Lazio, probabili formazioni

Fonseca dovrebbe scegliere Florenzi alto a sinistra al posto di Kluivert che si dovrebbe accomodare in panchina insieme al recuperato Perotti. Santon, invece, dovrebbe essere l'esterno basso di destra con Kolarov dall'altra parte e la cerniera centrale formata da Cristante e Veretout. Per Inzaghi, c'è Luiz Felipe in pole su Patric insieme ad Acerbi e Radu. Correa, inoltre, dovrebbe andare verso una maglia da titolare al fianco di Immobile con Caicedo pronto a subentrare nella ripresa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Kluivert, Spinazzola, Pastore, Peres, Perotti, Kalinic.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, V.Berisha, Jony, A. Anderson, D. Anderson, Adekanye, Caicedo.

ARBITRO: Calvarese di Teramo