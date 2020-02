Serie A: tutte le probabili formazioni della 22ª giornata

ROMA – Con la fine del mercato, ecco che la Serie A riparte dalla 22ª giornata di campionato. Il turno è stato aperto dalla sfida del Dall'Ara dove il Bologna ha battuto 2-1 il Brescia nel finale. Pareggio in pieno recupero a Cagliari dove il Parma agguanta il 2-2 con Cornelius, mentre la Roma cade bruscamente al Mapei con una sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo. Il lunch match di giornata sarà quello dell’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. I bianconeri, dopo il ko contro il Napoli, dovranno cercare di tornare alla vittoria per mantenere il primato in classifica e tentare di conquistare punti sulle inseguitrici. Tra partite in programma alle 15: Atalanta-Genoa, Lazio-Spal e Milan-Hellas Verona. I rossoneri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato e dal successo sul Torino in Coppa Italia, vogliono allungare la striscia per inseguire un piazzamento europeo anche senza Ibrahimovic non convocato. I biancocelesti di Inzaghi, dopo il pareggio nel derby, vogliono ripartire con una vittoria all'Olimpico. Alle 18 in campo al Via del Mare Lecce e Torino, mentre nel posticipo serale l’Udinese ospita alla Dacia Arena l’Inter di Antonio Conte. Chiuderà il programma la partita di lunedì alle 20.45 al Ferraris tra Sampdoria e Napoli. La squadra di Gattuso sembra aver ritrovato il sorriso dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato contro la Juve.

Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina (ore 12.30)

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo, Higuain. ALL.: Sarri.

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Lirola, Ceccherini, Ger.Pezzella, Igor; Ghezzal, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. ALL.: Iachini.