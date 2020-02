Diretta Juve-Fiorentina ore 12.30: come vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO – Davanti ai propri tifosi la Juventus cerca di riprendere la marcia scudetto dopo il passo falso di Napoli di domenica scorsa: all'Allianz Stadium gli uomini di Sarri affrontano una Fiorentina in crescita grazie alla cura di Iachini che però ha vissuto settimana di scricchiolii, con un pareggio interno contro il non irresistibile Genoa e l’eliminazione dalla Coppa Italia da parte dell'Inter. La Juve, dal canto suo, deve mantenere i tre punti di vantaggio sull’Inter e tenere d’occhio la Lazio, che si sta avvicinando alla vetta e oggi affronta la Spal. Attenzione a Cristiano Ronaldo, che va in gol da otto gare di fila in campionato. In caso di successo la Juve diventerà la prima squadra a raggiungere le 1.600 vittorie in Serie A.

Juve-Fiorentina, dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva, con inizio alle 12.30, su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Juve-Fiorentina, formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. ALL.: Sarri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Ger. Pezzella, Igor, Lirola; Benassi, Ghezzal, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. ALL.: Iachini.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.