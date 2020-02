Diretta Milan-Verona ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

MILANO - Esame di maturità per il Milan di Pioli che ospita il Verona a San Siro da imbattuto in questo 2020. Sarà sfida senza uno dei protagonisti visto che Ibrahimovic non è stato convocato per influenza. Per i rossoneri, reduci da tre vittorie di fila in campionato e un pareggio, aggiungendo anche il passaggio del turno contro il Torino in Coppa Italia, è un momento molto positivo con un mese di gennaio ricco di soddisfazioni. Vuole continuare su questa strada la squadra di Pioli, anche se deve far fronte ad assenze importanti. A Milano, però, arriva una delle squadre più in forma della Serie A come quella di Juric che è reduce dalla bella vittoria contro il Lecce in casa e in generale da 5 risultati utili consecutivi con tre vittorie e due pareggi. Sognando l'Europa, per entrambe, questa sfida di San Siro può essere decisiva per il prosieguo della stagione.

SEGUI MILAN-VERONA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Come vederla in tv

Milan-Verona è in programma oggi alle ore 15 allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Milan-Verona: le probabili formazioni

In piena emergenza, Pioli dovrebbe affidarsi a Musacchio al fianco di Romagnoli, Calhanoglu in mezzo al campo vicino a Kessiè con Bonaventura largo e Rebic a far coppia con Leao in avanti. Juric, invece, potrebbe provare l'ex Borini al fianco di Pessina alle spalle di Di Carmine.

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, Ant.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Saelemaekers, Paquetà, Brescianini, Maldini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Pessina; Di Carmine. ALL.: Juric.

A DISP. Radunovic, A.Berardi, Bocchetti, Empereur, Adjapong, Gunter, Badu, Dimarco, Verre, Zaccagni, Pazzini, Stepinski.

ARBITRO: Chiffi di Padova.