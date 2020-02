Diretta Lazio-Spal ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA – Fermata nel derby dopo 11 vittorie di fila, la Lazio vuole riprendere la sua marcia contro una Spal ultima in classifica e reduce dal bruciante ko nel derby emiliano con il Bologna. La formazione di Inzaghi continua a guardarsi avanti con interesse e qualche sogno nascosto, in considerazione del rallentamento di Juventus e Inter e della gara con il Verona da recuperare. I biancocelesti non perdono da 15 partite in campionato e Ciro Immobile, con le sue 23 reti realizzate finora, ha segnato ben 8 gol in più di tutta la Spal. La formazione di Semplici, pur in difficoltà, ha però un buon gioco e lampi interessanti soprattutto in trasferta. Le ultime due vittorie in campionato della Spal sono arrivate lontano da Ferrara: il 21 dicembre 2-1 in casa del Torino e il 20 gennaio 2-1 a Bergamo sull’Atalanta.

Lazio-Spal, segui il live sul nostro sito

Lazio-Spal, come vederla in tv

La gara dell’Olimpico tra Lazio e Spal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Fischio d’inizio alle 15.

Lazio-Spal, probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL.: S. Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, J. Lukaku, D.Anderson, Parolo, Marusic, Jony, A. Anderson, Minala, Adekanye.

SPAL (3-5-2): E. Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. ALL.: Semplici. A DISP.: Thiam, Letica, Felipe, Salamon, Zukanovic, Valdifiori, Tunjov, Castro.

ARBITRO: Giua di Pisa.