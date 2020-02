Diretta Sampdoria-Napoli ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv

GENOVA - A chiudere la 22ª giornata del campionato di Serie A sarà la sfida di stasera alle ore 20.45 al Ferraris tra Sampdoria e Napoli. La squadra di Gattuso, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio (gli azzurri affronteranno l'Inter in semifinale) e in campionato contro la capolista Juventus, sembra aver ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile nel quale ha collezionato una striscia di otto partite senza vittorie. Gli azzurri dovranno cercare di invertire la rotta anche in trasferta, dove finora hanno raccolto solo tre successi: Fiorentina, Lecce e Sassuolo. Di fronte ci sarà una Sampdoria rigenerata dalla "cura" Ranieri. I blucerchiati, dopo un'inizio di stagione complicato, sembrano aver ritrovato lo smalto e sono riusciti a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Dall’inizio dello scorso decennio, la Sampdoria è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più gare in Serie A: 14 sulle 19 sfide nel periodo (3N, 2P).

Come vederla in tv

Sampdoria-Napoli è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni

Ranieri dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-4-2. In difesa subito spazio a Tonelli, ex della gara, con Thorsby sulla destra. In avanti dovrebbero giocare Quagliarella e Gabbiadini. Gattuso dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Il tecnico azzurro recupera Koulibaly e Mertens ma entrambi, tranne novità dell'ultim'ora, dovrebbero partire dalla panchina. A centrocampo spazio ancora a Lobotka, con Elmas che dovrebbe prendere il posto dell'indisponibile Fabian Ruiz. In avanti confermato il tridente Callejon-Milik-Insigne.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Vieira, Ekdal, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini. ALL.: Ranieri.

A DISP.: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Barreto, Askildsen, Jankto, Leris, Bertolacci, Bonazzoli, La Gumina, Maroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Koulibaly, Allan, Llorente, Lozano, Mertens, Politano.

ARBITRO: La Penna di Roma 1.