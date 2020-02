Serie A: tutte le probabili formazioni della 23ª giornata

ROMA - Saranno Roma e Bologna ad aprire la 23ª giornata di Serie A stasera alle 20.45 allo stadio Olimpico. I giallorossi, reduci dal ko contro il Sassuolo, si troveranno di fronte la squadra di Mihajlovic che nelle ultime due sfide ha battuto Spal e Brescia. Il programma prosegue poi con le partite di sabato. Alle 15 la Fiorentina ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre alle 18 va in scena Torino-Sampdoria. I granata dopo la batosta di Lecce hanno cambiato allenatore e con Moreno Longo la tifoseria sembra aver ritrovato l’entusiasmo perduto. Nel suo esordio sulla panchina del Toro l’ex allenatore del Frosinone si troverà di fronte la Sampdoria che, nonostante l’ottima prestazione contro il Napoli, ha raccolto zero punti. In serata la Juve fa visita all’Hellas Verona reduce dal pareggio a reti bianche di mercoledì contro la Lazio. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Spal e Sassuolo, mentre sono tre le sfide in programma per le 15: Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Alle 18 la Lazio fa visita al Parma. In serata il big match di giornata, il derby tra Inter e Milan.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BOLOGNA (OGGI ALLE 20.45)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Ünder, Perotti, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante , Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Spinazzola, Bruno Peres, Pastore, Mkhitaryan, Perez, Kalinic. INDISPONIBILI: Zaniolo, Diawara, Zappacosta. SQUALIFICATI: Pellegrini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A DISP.: Da Costa, Sarr, Mbaye, Corbo, Mazza , Svanberg, Skov Olsen, Juwara. INDISPONIBILI: Dijks, Medel, Krejci, Santander, Sansone. SQUALIFICATI: Poli.