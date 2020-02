Diretta Verona-Juventus ore 20.45: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

VERONA - La Juventus è impegnata sul campo del Verona per la 23esima giornata del campionato italiano e vuole consolidare il primo posto nella classifica di Serie A. I bianconeri sono primi con 54 punti dopo 22 turni, vengono dalla vittoria casalinga con la Fiorentina e hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte in 11 trasferte. L'Hellas ha collezionato diversi risultati utili nelle ultime giornate, viene da due pareggi di fila (1-1 in casa del Milan e 0-0 sul campo della Lazio) ed è a metà classifica con 31 punti.

Verona-Juventus, diretta tv e streaming

La partita tra Verona e Juventus è in programma alle 20.45 allo stadio Bentegodi e sarà trasmessa in diretta su DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky).

Segui Verona-Juventus LIVE sul nostro sito

Le formazioni di Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Borini. Allenatore: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

ARBITRO: Massa di Imperia

DIRETTA: DAZN