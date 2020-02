Diretta Napoli-Lecce ore 15: formazioni ufficiali e come vederla in tv

NAPOLI - La nottata sembra ormai essere passata per il Napoli di Gennaro Gattuso. Dopo i successi contro Juve e Sampdoria e l'1-0 firmato Insigne nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, gli azzurri ospitano oggi alle 15 allo stadio San Paolo il Lecce di Fabio Liverani. I salentini sono reduci dal successo casalingo per 4-0 contro il Torino. Una vittoria che li ha portati a quota 19 punti: +3 dal Genoa terzultimo. All'andata una doppietta di Llorente, Fabian Ruiz e Insigne siglarono una delle tre vittorie esterne in campionato conquistate finora dal Napoli. Delle 10 trasferte giocate sul campo del Napoli in Serie A, il Lecce ne ha vinta soltanto una (2N, 7P), nel marzo del ’98, segnando quattro reti in quel match: in nessuna gara esterna i giallorossi hanno realizzato più gol nel massimo campionato.

Napoli-Lecce: come vederla in tv

Napoli-Lecce è in programma oggi alle ore 15 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Deiola, Majer; Saponara; Lapadula, Falco. ALL.: Liverani.

ARBITRO: Giua di Olbia.