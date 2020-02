Diretta Inter-Milan ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

MILANO - Derby di Milano da capogiro quello in campo al Meazza tra Inter e Milan e valevole per la 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri di Conte vogliono l'aggancio alla Juventus, sconfitta 2-1 a Verona, e per farlo devono prendersi i tre punti in questa sfida, utili anche per bissare la vittoria del derby di andata. Rossoneri, però, completamente diversi rispetto ad un girone fa: Pioli al posto di Giampaolo in panchina e, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic che potrebbe essere la carta migliore dei rossoneri. Con 19 punti di distanza tra le due squadre in classifica, potrebbe essere una gara tutta a favore dell'Inter di Conte. Il 2020 del Milan, tuttavia, è molto positivo visto che in 7 gare ufficiali disputate ci sono stati tre pareggi e quattro vittorie per i rossoneri che, quindi, dall'arrivo dello svedese sono ancora imbattuti e vogliono vincere questo match per continuare la rincorsa all'Europa. Stessi risultati positivi nel nuovo anno anche per i nerazzurri che hanno una ghiotta possibilità di portarsi in testa alla classifica insieme ai bianconeri di Sarri e non vorranno di certo sprecarla.

Inter-Milan, dove vederla in tv

Inter-Milan si gioca stasera, domenica 9 febbraio, alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e canale 251, ed in streaming su SkyGo.

Inter-Milan, probabili formazioni

Conte potrebbe tenersi la carta Christian Eriksen dalla panchina e lanciare un centrocampo più muscolare con Vecino e Barella ai lati di Brozovic. In avanti, invece, in luogo dello squalificato Lautaro Martinez, potrebbe esserci Sanchez ad appoggiare Lukaku, mentre Godin dovrebbe giocare sul centro destra della difesa con Padelli tra i pali e Handanovic in panchina. Per i rossoneri, Pioli dovrebbe scegliere la freschezza di Rebic sulla fascia sinistra con Calhanoglu in appoggio ad Ibrahimovic e Leao dalla panchina. Kjaer in vantaggio su Musacchio in difesa.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

A DISP.: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi, Moses, Sensi, Borja Valero, Agoumé, Eriksen, Esposito.

MILAN (4-4-1-1): G.Donnarumma; A.Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Saelemaekers, Leao.

ARBITRO: Maresca di Napoli.