Diretta Parma-Lazio ore 18: dove vederla in tv e probabili formazioni

PARMA - La Lazio, reduce dal pareggio in settimana contro l'Hellas Verona (0-0) nel recupero della 17ª giornata, fa visita oggi alle 18 al Parma. I biancocelesti sono imbattuti in campionato da 17 turni e l'ultima sconfitta risale al 25 settembre quando un colpo di testa di D'Ambrosio regalò i tre punti all'Inter. Proprio i nerazzurri saranno i prossimi avversari della squadra di Simone Inzaghi, ma prima bisogna pensare al Parma che nell'ultimo turno ha acciuffato il pareggio contro il Cagliari in pieno recupero grazie a un'inzuccata di Cornelius. In caso di successo i biancocelesti volerebbero a -1 dalla Juve capolista, superando momentaneamente l'Inter impegnata nel derby delle 20.45 contro il Milan. La Lazio, tra l'altro, è la bestia nera del Parma. I ducali hanno infati perso tutti gli ultimi sei confronti di Serie A contro i biancocelesti, subendo almeno due gol in ognuna di queste sconfitte; soltanto contro Milan (sette nel 2007) e Roma (otto nel 2010) gli emiliani hanno subito più KO consecutivi nel massimo torneo.

Dove vederla in tv

Parma-Lazio è in programma oggi alle ore 18 allo stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Parma-Lazio: le probabili formazioni

Inzaghi deve fare a meno dello squalificato Milinkovic-Savic, pertanto a centrocampo dovrebbe trovare spazio dal primo minuti Parolo. Assente anche Lulic per un problema fisico, al suo posto spazio a Jony. In attacco dovrebbe stringere i denti Caicedo (non è al meglio per un indurimento al polpaccio) per far coppia con Immobile, con Correa che recupera ma solo per la panchina. Dall'altra parte non ce la fa nemmeno Kulusevski, costretto a entrare, se D'Aversa lo riterrà opportuno, a partita in corso. In avanti dovrebbe trovare spazio l'ex Sampdoria Caprari, con Cornelius e Kucka a completare il tridente.

PARMA (4-3-3): I.Radu; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Caprari, Cornelius, Kucka. ALL.: D’Aversa.

A DISP.: Colombi, Corvi, Dermaku, Regini, Laurini, Gius.Pezzella, Grassi, Barillà, Sprocati, Kulusevski, Karamoh, Siligardi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Vavro, D.Anderson, J.Lukaku, Marusic, Minala, A.Anderson, Cataldi, Adekanye, Correa.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.