Serie A: tutte le probabili formazioni della 24ª giornata

ROMA - Archiviata l'andata delle semifinali di Coppa Italia, torna il campionato con un weekend ricco di sfide interessanti. Ad aprire il 24° turno di Serie A sarà la sfida di domani alle 15 al Via del Mare tra Lecce e Spal. I salentini sono reduci da due successi consecutivi: prima hanno battuto in casa per 4-0 il Torino, poi sono riusciti a sbancare il San Paolo per 3-2. Sei punti che hanno dato ossigeno ai giallorossi, ora a +3 sul Genoa terzultimo. Domani Lapadula e compagni si troveranno di fronte il fanalino di coda del nostro campionato, la Spal. I ferraresi hanno cambiato guida tecnica, chiamando Gigi Di Biagio al posto di Semplici. L'ex ct dell'Under 21 è già chiamato a una sfida da dentro o fuori. Alle 15 i riflettori si sposteranno sul Dall'Ara dove, un Bologna in stato di grazia (tre vittorie nelle ultime tre partite), affronta un Genoa reduce dalla vittoria interna contro il Cagliari firmata Pandev. L'anticipo serale vedrà invece di fronte Atalanta e Roma. La squadra di Gasperini è reduce dal successo in rimonta contro la Fiorentina, mentre la formazione di Fonseca è chiamata a rialzarsi dopo due sconfitte consecutive (Sassuolo e Bologna). In caso di vittoria i giallorossi aggancerebbero al quarto posto proprio i bergamaschi. Nel lunch match di giornata si sfidano Udinese ed Hellas Verona. La squadra di Juric è la vera sorpresa di questo campionato: 34 punti e sesto posto in classifica. Nello scorso turno gli scaligeri, dopo esser passati in svantaggio per il gol di Ronaldo, sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Borini e Pazzini, fermando così la capolista Juventus. La squadra di Sarri sarà impegnata domenica alle 15 all'Allianz Stadium contro il Brescia. Contemporaneamente scenderanno in campo anche Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle 18 il Napoli, reduce dal successo in Coppa Italia contro l'Inter (in campionato ha perso l'ultima per 3-2 in casa contro il Lecce), fa visita a un Cagliari che non vince dal 4-3 del 2 dicembre contro la Sampdoria. Alle 20.45 riflettori puntati sul big match di giornata, quello tra Lazio e Inter. Una sfida scudetto avvincente che prometto gol e spettacolo. Chiude il programma il Monday Night del Meazza tra Milan e Torino.

Ecco tutte le probabili formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-SPAL (DOMANI ORE 15)

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. ALL.: Liverani. A DISP.: Gabriel, Vera, Paz, Petriccione, Mancosu, Shakov, Monterisi, Calderoni, Dell’Orco, Sava, Tachtsidis, Chironi. INDISPONIBILI, Farias, Meccariello. SQUALIFICATI: -.

SPAL (4-3-3): E.Berisha; Cionek, Tomovic, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco. ALL.: Di Biagio. A DISP.: Thiam, Letica, Felipe, Vicari, Salamon, Fares, Valdifiori, Murgia, Dabo, Tunjov, Floccari. INDISPONIBILI: D’Alessandro, Cerri. SQUALIFICATI: -.

