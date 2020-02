Juventus-Brescia 2-0, il tabellino

TORINO - Tutto facile per la Juventus, che allo Stadium sconfigge il Brescia con la punizione di Dybala nel primo tempo e la rete di Cuadrado nella ripresa. Lombardi in 10 per gran parte della partita a causa dell'espulsione di Ayè.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci (33' st Chiellini), Alex Sandro; Ramsey (20' st Pjanic, 28' st Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, De Ligt, Olivieri, Wesley. Allenatore: Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso (10' pt Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (35' st Ndoj); Zmrhal (45' st Skrabb); Balotelli, Ayè. A disposizione: Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Viviani, Semprini. Allenatore: Lopez

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORI: 39' pt Dybala, 30' st Cuadrado

NOTE: Espulso Ayè (B) al 37' pt per doppia ammonizione. Ammoniti: Bonucci, Higuain, Bentancur (J), (B). Recupero: 4' e 3'.