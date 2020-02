Serie A: tutte le probabili formazioni della 25ª giornata

ROMA - Dopo le notti europee di Champions ed Europa League riparte la Serie A con la sfida di stasera alle 20.45 al Rigamonti tra Brescia e Napoli che aprirà il turno numero 25. Gli azzurri di Rino Gattuso, dopo il successo di misura a Cagliari, fanno visita ai lombardi che, dopo il pareggio interno contro l’Udinese, domenica si sono dovuti arrendere di fronte alla capolista Juventus. Sabato alle 15 sarà invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic a scendere in campo. I rossoblù, dopo il ko contro il Genoa dello scorso turno (3-0), ospitano l’Udinese. Alle 18 sarà di scena invece la Juve che fa visita alla Spal, fanalino di coda del nostro campionato. In serata i riflettori si sposteranno sul Franchi dove la Fiorentina ospiterà il Milan. I viola, dopo il 5-1 contro la Sampdoria, cercheranno di dare continuità ai propri risultati anche contro i rossoneri, reduce dalla vittoria contro il Torino firmata Leao. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Genoa e Lazio. I biancocelesti, dopo il successo nello scontro diretto contro l’Inter di domenica, dovranno battere anche il grifone per cercare di rimanere nella scia della Juve capolista e magari rosicchiare qualche punto in caso di passo falso dei bianconeri a Ferrara. Tre le gare delle 15: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma. Alle 18 la Roma ospita una delle squadre più in forma del campionato: il Lecce. I salentini di Liverani sono reduci da tre vittorie consecutive (Torino, Napoli e Spal) e non vogliono fermarsi. Dall’altra parte c’è una Roma che nel 2020 in campionato ha vinto solo una volta (a Genova contro il grifone) e viene da tra ko consecutivi (Sassuolo, Bologna e Atalanta). Chiuderà il programma di giornata il posticipo del Meazza tra Inter e Sampdoria.

Ecco tutte le probabili formazioni della 25ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-NAPOLI (OGGI ORE 20:45)

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. ALL.: Lopez. A DISP.: Andrenacci, Mateju, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Dessena, Skrabb, Alf. Donnarumma. INDISPONIBILI: Torregrossa, Romulo, Alfonso, Cistana. SQUALIFICATI: Ayé.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan,

Callejon, Zielinski, Lobotka, Lozano, Milik. INDISPONIBILI: Llorente, Malcuit, Koulibaly. SQUALIFICATI: -.