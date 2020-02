Diretta Lazio-Bologna ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv

ROMA - La Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal successo esterno contro il Genoa (3-2), affronta oggi alle 15 allo stadio Olimpico di Roma il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I biancocelesti sono a un punto dalla Juve capolista e vincendo contro i rossoblù salirebbere momentanemante in testa alla classifica in attesa del big match di domani tra i bianconeri e l'Inter. Immobile e compagni hanno inanellato una serie di 20 risultati utili consecutivi e l'ultimo ko risale alla sfida del Meazza proprio contro la squadra di Conte (1-0 firmato D'Ambrosio). Il Bologna, invece, dopo aver anche sognato l'Europa, nelle ultime due sfide, giocate entrambe in casa, ha racimolato appena un punto. Prima è arrivata la pesante sconfitta contro il Genoa (3-0), poi l'1-1 contro l'Udinese conquistato grazie alla rete di Palacio in pieno recupero. All'andata la sfida tra rossoblù e biancocelesti finì 2-2, con il Tucu Correa che sbagliò anche un rigore a due minuti dal 90'.

Lazio-Bologna: come vederla in tv

Lazio-Bologna è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi.

A DISP.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, D. Anderson, J. Lukaku, Cataldi, Parolo, A. Anderson, Adekanye, Caicedo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, D. Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Sarr, Corbo, Bonini, Medel, Dominguez, Baldursson, Santander, Skov Olsen, Sansone, Juwara.

ARBITRO: Abisso di Palermo.