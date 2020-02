Juve-Inter rinviata, l'ipotesi non è ancora tramontata

Nel Consiglio dei Ministri di ieri, che si è protratto fino a notte, è passata la linea di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto: misure di contenimento e stadi “a porte chiuse” nelle regioni toccate dal Coronavirus per altri sette giorni. La voglia di uscire dall’emergenza non può ignorare i numeri di una crisi che da ieri coinvolge anche il Lazio, con un primo caso registrato in tarda serata all’ospedale Spallanzani. Questo il bollettino aggiornato: 13 regioni colpite, 888 contagi, 21 morti. Il mondo dello sport segue gli ultimi sviluppi con apprensione. Il calcio ha un calendario internazionale fittissimo e non può permettersi di rallentare ulteriormente, anche perché a giugno ci sono gli Europei. Poche settimane dopo toccherà alle Olimpiadi di Tokyo che tra luglio e agosto raduneranno in Giappone atleti da tutto il pianeta. [...]

Tra i temi affrontati, anche quello relativo a Juventus-Inter: la delegazione guidata dal presidente Figc Gabriele Gravina ha fatto presente che giocare il derby d’Italia a porte chiuse causerebbe un problema economico per i tifosi (qualora non vi sia il rimborso del biglietto), ma anche e soprattutto un danno d’immagine per l’intero Paese. Un’Italia che dalle televisioni di tutto il mondo apparirebbe ancora più isolata, impaurita e sotto assedio. Si è parlato anche di uno spostamento a lunedì (prima del Cdm l’ordinanza della Regione Piemonte era valida fino a domenica) o di rinvio. Poi, alle ore 18.00, ci sono stati “i tempi supplementari” tra Spadafora e Giovanni Malagò. «Tutto quello che si è fatto, lo si è fatto per avere una scadenza temporale certa» ha detto il presidente del Coni uscendo da Palazzo Chigi. Pochi minuti dopo ai microfoni di La7 ha aggiunto: «Se tra cinque, sette, dieci giorni la cosa si andrà risolvendo allora si potrà cominciare a programmare un nuovo inizio. Se poi le cose dovessero prolungarsi, il problema si farebbe serio. Juve-Inter? Difficile dire che non ci sono problemi quando non si riesce a mandare la gente allo stadio». Possibile il blocco alle trasferte dei tifosi in tutta Italia.

Questa la situazione aggiornata a mezzanotte, in attesa delle novità odierne: in Serie A si giocheranno senza pubblico Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter; in Serie B a porte chiuse Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus Entella-Crotone; in Serie C stop ai gironi A e B. La pallavolo a tutti i livelli è ferma da lunedì e tornerà a riempire i palazzetti dopodomani. Anche basket e rugby vivono la stessa situazione di impasse. Si vive alla giornata.