Diretta Cagliari-Roma ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv

CAGLIARI – La Roma di Fonseca, forte della qualificazione in Europa League di giovedì scorso, cerca conferme in campionato in casa di un Cagliari in fase di appannamento da parecchie settimane. I sardi di Maran non vincono in Serie A dal 2 dicembre scorso (4-3 sulla Sampdoria) e, da allora, hanno collezionato 4 pareggi e 6 sconfitte, scivolando vertiginosamente in classifica dopo i sogni europei di inizio stagione. I giallorossi ritrovano sulla propria strada, da avversario, Nainggolan, mentre non ci sarà il portiere Olsen, da tempo surclassato da Cragno nelle gerarchie. Tra i sardi anche Luca Pellegrini è un ex romanista, cresciuto nel vivaio di Trigoria.

Cagliari-Roma, il live sul nostro sito

Cagliari-Roma, come vederla in tv

La sfida della Sardegna Arena sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) in diretta a partire dalle 18.

Cagliari-Roma, probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Rafael, Olsen, Mattiello, Walukiewicz, Lykogiannis, Birsa, Oliva, Pereiro, Ragatzu, Ladinetti, Carboni, Paloschi. All.: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Spinazzola, Cetin, Ibanez, Juan Jesus, Villar, Carles Perez, Dzeko.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.