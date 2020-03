Cagliari-Roma 3-4, il tabellino

CAGLIARI - Gol e spettacolo alla Sardegna Arena, dove fa festa la Roma: 4-3 al Cagliari. Rossoblù avanti con Joao Pedro, poi ribalta la doppietta di Kalinic (29' e 41'). Nella ripresa Kluivert firma il tris, poi Pereiro accorcia prima del gol di Kolarov. A 1' dal termine ancora Joao Pedro dal dischetto.

CAGLIARI-ROMA 3-4: NUMERI E STATISTICHE

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita (66' Pereiro), Oliva, Rog (89' Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi (67' Simeone). A disposizione: Rafael, Cragno, Mattiello, Cigarini, Birsa, Lykogiannis, Ladinetti, Carboni, Walukiewicz. Allenatore: Maran

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Peres (84' Santon), Smalling, Fazio, Kolarov; Villar, Cristante; Under (76' Carles Perez), Mkhitaryan, Kluivert (85' Veretout); Kalinic. A disposizione: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Dzeko, Cetin, Spinazzola, Ibanez. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

MARCATORI: 28' Joao Pedro (C), 29' e 41' Kalinic (R), 64' Kluivert (R), 75' Pereiro (C), 81' Kolarov (R), 89' Joao Pedro (C).

NOTE: All'89' Pau Lopez respinge un rigore a Joao Pedro. Ammoniti: Joao Pedro, Simeone, Lu.Pellegrini, Ragatzu (C); Under, Villar, Kluivert, Santon, Pau Lopez (R). Recupero 1' e 6'.