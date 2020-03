Diretta Milan-Genoa ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - L'emergenza coronavirus che si sta abbattendo sull'Italia non ferma il campionato di Serie A. Si scende in campo, infatti, per i recuperi della giornata 26, ovvero le sei sfide non disputate la scorsa settimana. Tra queste, in un Meazza deserto come spesso vedremo in questo periodo, c'è il Milan di Pioli che sfida il Genoa per tornare alla vittoria. Dopo il pareggio di Firenze, infatti, i rossoneri hanno bisogno dei tre punti se vogliono ancora credere all'Europa, ma contro la squadra di Nicola non sarà sempre. I rossoblù liguri, infatti, vogliono uscire con un risultato positivo da questa difficile trasferta visto che la situazione in classifica non è delle migliori. Il grifone si trova al terzultimo posto con 22 punti ed è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Lazio di due settimane fa. Sia Pioli che Nicola, dunque, dovranno giocare a viso aperto per arrivare alla vittoria.

Milan-Genoa: come vederla in tv

Milan-Genoa è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano e sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn e Sky Dazn 1.

Milan-Genoa, probabili formazioni

Pioli potrebbe affidarsi all'11 tipo visto che Kjaer dovrebbe tornare al centro della difesa insieme a Romagnoli, con Hernandez e Conti sulle fasce. Dovrebbero esserci ancora Kessie e Bennacer in mezzo al campo, con Calhanoglu nel ruolo di trequartista dietro Ibrahimovic. Per il Genoa, invece, accanto a Sanabria dovrebbe essere Pandev, con Biraschi a tutta fascia a destra, e Romero che dovrebbe tornare nei tre di difesa. Conferma probabile per Behrami mezz'ala.

MILAN (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISPOSIZIONE: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Paquetà, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Biglia, Maldini.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. ALL.: Nicola.

A DISPOSIZIONE: Marchetti, Zapata, Goldaniga, Ankersen, Jagiello, Barreca, Eriksson, Cassata, Destro, Favilli, Iago Falque, Pinamonti.

ARBITRO: Doveri di Roma.

Diretta tv

