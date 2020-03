Diretta Juve-Inter ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

TORINO - Sembra essere arrivato finalmente il momento della super sfida di Torino tra Juve e Inter. Questo recupero della giornata 26 di Serie A andrà in scena in un Allianz Stadium deserto, a causa delle disposizioni del governo in materia di emergenza coronavirus. Le due squadre, dunque, dovranno affrontarsi senza pubblico in un big match che mette in palio punti importanti nella sfida scudetto. I bianconeri di Sarri, infatti, vorranno vincere in casa per bissare la vittoria ottenuta all'andata a San Siro e per superare la Lazio al primo posto in classifica. Per i nerazzurri, invece, sarebbe vitale fare punti nel covo bianconero per rimanere in corsa per lo scudetto e dare un segnale alle contendenti. Entrambe le squadre arriveranno con due settimane di lavoro sulle spalle e ci si aspetta una gara entusiasmante che dovrà rispettare le attese, anche senza il supporto del pubblico. Conte vorrà tornare per la prima volta a Torino da allenatore dell'Inter nel miglior modo possibile, uscendo con una vittoria; Sarri, dopo un momento di appannamento della sua squadra, ha la possibilità di rialzarsi subito vincendo questo scontro diretto casalingo.

Juve-Inter, probabili formazioni

Per Sarri ci sono alcuni dubbi di formazioni: De Ligt in vantaggio su Chiellini per affiancare Bonucci, Matuidi su Rabiot e Bentancur su Ramsey ai lati di Pjanic. Dovrebbe essere invece confermato il tridente composto da Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Per Conte dovrebbe esserci Bastoni nei tre di difesa insieme a De Vrij e Skriniar. Candreva e Young dovrebbero agire sulle fasce, mentre Vecino parte favorito su Eriksen come mezz'ala. Non si toccano davanti Lukaku e Lautaro.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

A DISPOSIZIONE: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Rabiot, Khedira, Ramsey, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; R. Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

A DISPOSIZIONE: Padelli, Berni, Godin, D’Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Gagliardini, Eriksen, Borja Valero, Asamoah, Sanchez, Esposito.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.