Diretta Udinese-Fiorentina ore 18: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

UDINE - Si recupera la giornata 26 di Serie A e alle 18, in una Dacia Arena deserta per via dell'emergenza coronavirus, va in scena una sfida che mette in palio tre punti importanti tra Udinese e Fiorentina nel silenzio del Friuli. La Fiorentina potrebbe approfittare dell'assenza dei tifosi di casa per portare via punti da questa trasferta. Non la penserà allo stesso modo la squadra di Gotti che arriva da tre pareggi di fila e da tre sconfitte nelle ultime sei giornate con la vittoria che manca dal 12 gennaio qui in casa contro il Sassuolo, in campionato. Una vittoria e un pareggio, invece, nelle ultime due per la Fiorentina di Iachini che deve assolutamente evitare la sconfitta visto che ha solo due punti di vantaggio in classifica sull'Udinese. Sarà sfida equilibrata tra due allenatori subentrati in corsa sulla panchina delle due squadre e che hanno avuto ben due settimane di tempo per preparare, quasi due volte, questa sfida della Dacia Arena.

Udinese-Fiorentina: dove vederla in tv

Udinese-Fiorentina è in programma oggi alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Chiesa. All.: Iachini

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.