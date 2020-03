Coronavirus, dal Milan alla Lazio: ecco chi ha sospeso gli allenamenti

C’è chi continua a lavorare e chi no. Il nuovo decreto varato dal Governo per l’emergenza Coronavirus permette alle squadre professionistiche di allenarsi presso i centri sportivi. La Juve, per esempio, si è ritrovata nel pomeriggio per preparare il ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione, in programma mercoledì 17 marzo. Stesso discorso per la Roma, che giovedì sfiderà il Siviglia, e il Torino, chiamato a risollevare le proprie sorti in campionato: i granata di Longo hanno svolto una doppia seduta. Il Milan non si allenerà invece fino a lunedì 16 marzo: “Le attività - ha informato il club - sono sospese fino a domenica 15, salvo nuove indicazioni”. La squadra di Pioli doveva riprendere oggi pomeriggio, ma l’allenamento è saltato e i giocatori sono tornati nelle loro abitazioni dopo aver lasciato il centro sportivo.

L'AIC chiede la sospensione degli allenamenti

Il Napoli continua, la Lazio si ferma

Mattinata di lavoro per il Napoli di Gattuso che ha lavorato a Castelvolturno in attesa di ricevere notizie ufficiali sul prossimo impegno che, a meno di clamorose sorprese, sarà il 18 marzo a Barcellona (porte chiuse al Camp Nou) per il ritorno degli ottavi di Champions. Rinviata l’attività della Lazio: Inzaghi ha deciso di concedere ulteriori giorni di riposo alla squadra che tornerà a lavorare a Formello nella giornata di lunedì 16 marzo. Anche il Verona ha deciso di annullare la seduta odierna.

Stop per il Bologna, va avanti la Samp

Il Bologna ha annullato l’allenamento del pomeriggio: il club deciderà il da farsi nelle prossime ore, è probabile però che lo stop duri circa una settimana. Mihajlovic farà presto ritorno a Roma. La Spal ha fermato gli allenamenti della prima squadra fino al 14 marzo, la Fiorentina sospenderà tutto a partire da domani, un provvedimento che sarà attivo al momento fino a data da destinarsi. Il centro sportivo ‘Davide Astori’ rimarrà chiuso e tutti i dipendenti della società lavoreranno da casa con attività ridotta. Samp regolarmente a lavoro, Ranieri seguirà il regolare programma fissato fino a sabato mentre il Cagliari ha informato che gli allenamenti saranno sospesi fino a sabato. Il Lecce si è allenato nel pomeriggio e lo farà anche domani: “Presteremo la massima attenzione sulla prevenzione”.

Genoa, smart-working per i dipendenti

Il Genoa ha annunciato la sospensione dell'attività agonistica degli atleti fino a domenica 15 marzo. Inoltre il club di Enrico Preziosi, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto di "aver introdotto procedure di smart-working, con decorrenza immediata, per il proprio personale allo scopo di eliminare e/o ridurre i trasferimenti verso le rispettive sedi di lavoro. Nell'ambito delle indicazioni recepite e dei provvedimenti assunti, anche il Genoa Museum and Store resterà chiuso sino a nuove disposizioni".