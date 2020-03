Roma e Lazio, dai balconi nasce il derby della quarantena

Il derby dei balconi non si era ancora mai visto. Nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus a Roma i tifosi biancocelesti e giallorossi non hanno cantato solo l’inno di Mameli nell’ormai tradizionale flash mob serale. In alcuni quartieri sono partiti in modo spontaneo cori da stadio. In un video pubblicato da un tifoso giallorosso si sente l’inno di Venditti “Roma Roma Roma”, e spunta un ragazzo con un cartonato di Totti. In un altro invece, sponda biancoceleste, risuonano le note de “I giardini di marzo” di Battisti. Due video che mettono i brividi e fanno tornare la voglia di calcio, soprattutto oggi che è domenica, ma il campionato è fermo per l’emergenza Coronavirus. I due derby tra Roma e Lazio in campo sono finiti in pareggio, e anche questo dai balconi.