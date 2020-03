Serie A, allenamenti dal 3 aprile: i club cercano un accordo

MILANO - La Lega Serie A prova ad allineare i club sulla ripresa degli allenamenti. Sarà uno dei temi della riunione informale in programma domani alle 12 fra le società, che da quando è scattata l'emergenza Coronavirus si confrontano ormai quotidianamente. Nell'ottica che il campionato possa ricominciare nel fine settimana del 3 maggio, secondo lo scenario più ottimistico, i medici di 19 squadre su 20 hanno condiviso una proposta che prevede la ripresa degli allenamenti individuali il 3 aprile e degli allenamenti in gruppo il 13. Alcune squadre una settimana fa avevano fissato la ripresa dell'attività per lunedì ma vista l'evoluzione della pandemia quasi tutte, come ad esempio il Milan, hanno convenuto che non ci sono ancora le condizioni per farlo tutelando la salute. La riunione in conference call servirà a fare il punto su tutti i tavoli di lavoro avviati nei giorni scorsi su varie tematiche, dai calendari alle perdite economiche generate dalla crisi, fino agli stadi.

Lotito e Marotta: che lite sugli allenamenti!

Lazio, protocollo allenamenti: il piano di Lotito