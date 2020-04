Coronavirus, Gravina: "Se ripartiamo dobbiamo farci trovare pronti"

ROMA - "Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza, il mondo del calcio si deve far trovare pronto". Mentre altri sport di squadra chiudono la stagione, il calcio lavora ancora alla chiusura dei campionati: così il presidente della Figc, Grabiele Gravina, commenta la riunione svoltasi oggi con la commissione medica federale presieduta dal professor Paolo Zeppelli, per la definizione di un protocollo di garanzia per la ripresa dell'attività. La commissione ha presentato le linee guida, dalle quali nascerà a breve un "protocollo unitario definitivo".

