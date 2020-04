Serie A, Malagò: "Protocollo? Piena disponibilità ad aiutare la Figc"

ROMA - "Piena disponibilità ad aiutare la Figc sul protocollo per la ripresa degli allenamenti delle squadre professionistiche e degli arbitri predisposto dalla sua commissione medica": è questa - apprende l'ANSA - la posizione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha ricevuto dal n.1 della Figc, Gabriele Gravina, l'incartamento con richiesta di approfondimenti ed eventuali modifiche che gli esperti del Coni volessero formulare. Il numero uno del Coni - apprende ancora l'ANSA in ambienti del Foro Italico - ha subito manifestato la "disponibilità ad aiutare la Figc" per tutti i necessari approfondimenti che comunque dovranno essere assunti "d'intesa con l'autorità di Governo vigilante e la Federazione Medico Sportiva Italiana", anche alla luce del report realizzato insieme al Politecnico di Torino.