Maxi Lopez: "Scudetto alla Juve? Sarebbe una guerra mondiale"

BUENOS AIRES (Argentina) - "Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale". Maxi Lopez, ex attaccante, tra le altre, di Barcellona, Milan, Catania e Sampdoria, esprime la propria opinione sull'eventuale definitivo stop della Serie A per l'emergenza Coronavirus e la conseguente assegnazione dello Scudetto alla Juventus. "Qui è completamente differente - prosegue l'argentino ai microfoni di TyC Sports -. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio (fa parte in realtà del Comitato di presidenza, ndr). Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un’entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione”.